Спиши предложения ,расставь,где это нужно,запятые.Составь схему каждого предложе??ия: -Я люблю булки плюшки батоны и кекс! Я люблю хлеб и торт и пирожные и пряники.А ещё я люблю кильки сайру судака в маринаде и жареную картошку...
Русский язык
Спиши предложения ,расставь,где это нужно,запятые.Составь схему каждого предложе??ия: -Я люблю булки плюшки батоны и кекс! Я люблю хлеб и торт и пирожные и пряники.А ещё я люблю кильки сайру судака в маринаде и жареную картошку.Я всей душой люблю мороженое. Мишка выдохся и замолчал.
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