Какую массу воды можно нагреть от 15до 45 градусов .Затратив для этого 1,26МДж? Удельн??я теплоемкость воды 4200Дж/кг градусов Дано: Решение:

Физика

Какую массу воды можно нагреть от 15до 45 градусов .Затратив для этого 1,26МДж? Удельн??я теплоемкость воды 4200Дж/кг градусов Дано: Решение:

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