Какую массу воды можно нагреть от 15до 45 градусов .Затратив для этого 1,26МДж? Удельн??я теплоемкость воды 4200Дж/кг градусов Дано: Решение:
Физика
Какую массу воды можно нагреть от 15до 45 градусов .Затратив для этого 1,26МДж? Удельн??я теплоемкость воды 4200Дж/кг градусов Дано: Решение:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t1=15 t2=45 Q=1,26Дж с=4200джкг Решение: 1.26 разделить на 4200*(45-15)=100000=100кдж
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