Найдите r окружности, вписанной в прямоугольный треугольник с P = 24 см и гипотенузо??, равной 10 см
Геометрия
Найдите r окружности, вписанной в прямоугольный треугольник с P = 24 см и гипотенузо??, равной 10 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-10=14 (это будет (а+в)). И дальше по формуле: r=а+в-с/2. 2=14-10/2
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