Подберите проверочные слова: Д_р_вянный, п_р_ход, к_тёнок, б_льчонок, повт_рить, раст_нуть, ул_теть, поб_режье. Вопрос на баллы!
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Подберите проверочные слова: Д_р_вянный, п_р_ход, к_тёнок, б_льчонок, повт_рить, раст_нуть, ул_теть, поб_режье. Вопрос на баллы!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревянный-дерево, переход-приставка пере, котёнок-кот, бельчонок-белка, повторить-повтор, растянуть-растяжка, улететь-лет, побережье-берег
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