Переведите на английский язык. 1)Когда Елена путешествовала по Европе, она узнала, что известная русская поп-звезда Валерия даёт концерт в Лондоне. 2) Джон смотрел новости в то время, когда кто-то постучал в дверь. 3) Когда ...

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Переведите на английский язык. 1)Когда Елена путешествовала по Европе, она узнала, что известная русская поп-звезда Валерия даёт концерт в Лондоне. 2) Джон смотрел новости в то время, когда кто-то постучал в дверь. 3) Когда прозвенел звонок, ученики всё ещё писали сочинение. 4) "Что вы делали в воскресенье в шесть часов утра?" - "Я спала в это время". 5) -Ты видел Алису и Володю вчера? - Да. Когда я их видел, они прогуливались в сквере недалеко от дома.

Автор: Гость