Объясните написание слов какое-то, беспокойство, поднялась, тревога, раздались, посмотрел, одеялом, смятении.
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Объясните написание слов какое-то, беспокойство, поднялась, тревога, раздались, посмотрел, одеялом, смятении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какое-то пишется через дефис,потому что по правилу то,либо,нибудь,кой,кое пишутся всегда через дефис беспокойство пишется с приставкой бес,потому что корень начинается на глухую согласную поднялась пишется с гласной я,потому что проверочное слово поднять В слове тревога нечего объяснять В слове раздались пишется приставка раз,потому что корень начинается со звонкой согласной В слове посмотрел в корне пишется гласная о,потому что проверочное слово смотрит Одеяло - словарное слово В слове смятение пишется гласная я,потому что проверочное слово смять
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