Первое орудие труда древнего человека из камня

История
Первое орудие труда древнего человека из камня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оббитый камень и палка 
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