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Первое орудие труда древнего человека из камня
История
Первое орудие труда древнего человека из камня
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Оббитый камень и палка
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