Расскажите о жизни поэта в михайловском. Как жизнь в деревне способствовало его т??орчеству

Гость: Гость:

Основной, важнейшей частью Пушкинского заповедника является сельцо Михайловское. Даже географически оно занимает центральное положение среди заповедных земель. Километрах в двух-трех западнее его лежит Тригорское, километрах в четырех-пяти восточнее - Петровское и примерно на таком же расстоянии южнее - Святогорский монастырь. Скат Михайловского холма. Со ската высокого холма, на котором расположено сельцо Михайловское, открывается великолепный вид на широкую зеленую долину. Два спокойных озера стелются среди поросших стройным сосняком берегов. Быстрая голубая Сороть живописно извивается между холмами. Пока можно разглядеть, тянутся заливные луга и нивы. Далеко за озером Кучане - очертания парка Петровского. На гребнях холмов и в ложбинах между ними приютились деревни. "Ширь, простор - вот первое, что произносишь перед этой картиной, но в этой шири есть какая-то нежность, есть какая-то почти грустная простота. О, нет - не убогая простота, а, напротив, уверенная в себе, простая в своей непосредственной красоте... Да, этот кусок земли достоин быть колыбелью поэта и, пожалуй, именно русского поэта".* * (А. В. Луначарский.- "Красная газета", 1926, №№ 207-209.) Пушкин горячо полюбил этот "кусок земли" уже в свой первый приезд сюда летом 1817 года. Только что сдав последний лицейский экзамен, молодой поэт вместе со всей семьей приехал в Михайловское. 3 июля он подал прошение в коллегию иностранных дел, куда был зачислен на службу, об отпуске по 15 сентября в Псковскую губернию "для приведения в порядок домашних дел", 8-го получил на основании этого прошения из коллегии паспорт, а 9-го был уже в дороге. Ехали из Петербурга трое суток, обычным путем - через Гатчино, Лугу, Боровичи, Порхов, Бежаницы, Новоржев (был и другой путь - на Псков, Остров, Врев, но им пользовались реже). В дороге, очевидно, были сочинены стихи: Есть в России город Луга Петербургского округа; Хуже не было б сего Городишки на примете, Если б не было на свете Новоржева моего. В Михайловское приехали 11 июля. "Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч... .",- писал позднее Пушкин в своих "Записках", над которыми работал в Михайловском в 1824-1825 годах. Он много бродит по лесам и полям, которые, по свидетельству И. И. Пущина, "любил с детства", навещает двоюродного деда в Петровском и особенно охотно и часто бывает у соседей Осиповых-Вульф в Тригорском.