5. Укажи сколько здесь побудительных предложений. Заботься о своём здоровье с малых лет. Хорошо поиграть с друзьями в снежки зимой. Оденься потеплее на прогулку! Тогда тебе не страшен будет мороз. А. 1; Б. 2; В. 3; Г. 4

Русский язык

5. Укажи сколько здесь побудительных предложений. Заботься о своём здоровье с малых лет. Хорошо поиграть с друзьями в снежки зимой. Оденься потеплее на прогулку! Тогда тебе не страшен будет мороз. А. 1; Б. 2; В. 3; Г. 4

Автор: Гость