5. Укажи сколько здесь побудительных предложений. Заботься о своём здоровье с малых лет. Хорошо поиграть с друзьями в снежки зимой. Оденься потеплее на прогулку! Тогда тебе не страшен будет мороз. А. 1; Б. 2; В. 3; Г. 4

Русский язык
5. Укажи сколько здесь побудительных предложений. Заботься о своём здоровье с малых лет. Хорошо поиграть с друзьями в снежки зимой. Оденься потеплее на прогулку! Тогда тебе не страшен будет мороз. А. 1; Б. 2; В. 3; Г. 4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Б. 2 Первые два предложения.  Извините! Не увидела первое предложение. Тысяча извинений!
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