5. Укажи сколько здесь побудительных предложений. Заботься о своём здоровье с малых лет. Хорошо поиграть с друзьями в снежки зимой. Оденься потеплее на прогулку! Тогда тебе не страшен будет мороз. А. 1; Б. 2; В. 3; Г. 4
Русский язык
5. Укажи сколько здесь побудительных предложений. Заботься о своём здоровье с малых лет. Хорошо поиграть с друзьями в снежки зимой. Оденься потеплее на прогулку! Тогда тебе не страшен будет мороз. А. 1; Б. 2; В. 3; Г. 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Б. 2 Первые два предложения. Извините! Не увидела первое предложение. Тысяча извинений!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Буквы обозначающие парные звонкие согласные, подчеркни двумя чертами,а парные гл??хие - одной. Башня-пашня, слой-злой, гости-кости,жил-шил, шар-жар...
Химия
Красный фосфор 6.82г сожгли в кислороде и соскребли со стенок 14.2г Р2О5 Найдите % Долю реакции(как-то так)
Математика
Математика