В чём различие расположения влажных экваториальных лесов Африки и Южной Америки?
География
В чём различие расположения влажных экваториальных лесов Африки и Южной Америки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это части одного проконтинента - Пангея (Африка идеально прикладывается к Южной Америке) ! Сходство: Африка и Юж, Америка лежат в экваториальном, субэкваториальном, тропическом и субтропическом поясах, но в Африке пояса повторяются 2 раза. Различия :географическое положение (Южная Америка омывается Тихим и Атлантическим океанами, а Африка - Атлантическим и Индийским) . Ещё отличие по площади (размеры материков) и конфигурацией, большая разница между экономиками стран !
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