Буквы обозначающие парные звонкие согласные, подчеркни двумя чертами,а парные гл??хие - одной. Башня-пашня, слой-злой, гости-кости,жил-шил, шар-жар. Помогите???
Русский язык
Буквы обозначающие парные звонкие согласные, подчеркни двумя чертами,а парные гл??хие - одной. Башня-пашня, слой-злой, гости-кости,жил-шил, шар-жар. Помогите???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б(звон.)ашня-п(глух.)ашня, с(глух.)лой-з(звон.)лой, г(звон.)ости-к(глух.)ости,ж(звон.)ил-ш(глух.)ил, ш(глух.) ар-ж(звон.)ар.
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