Расплавится ли кусок вольфрама если его погрузить в расплавленный свинец Ответ о??оснуйте
Физика
Расплавится ли кусок вольфрама если его погрузить в расплавленный свинец Ответ о??оснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно НЕТ! Температура плавления вольфрама 3 380°С, а у свинца всего 327°С - в 10 раз меньше!
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