Нужно решить несколько интегралов

Математика
Нужно решить несколько интегралов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первоый инетграл закидываем под диффиринциал, т.е пишешь после равно и делаешь замену, 3х^4=t, берешь производную 12x^3dx=dt, теперь подставляем под уравнение, т.к у нас перед Х число 12, оно выйдет перед иноеграла как 1/12, тогда получится 1/12 интеграл sintdt = -1/12*(cost) +c теперь вместо t подставляем, то что мы делали заменой, тогда получится -1/12cos(3x^4)+ С напиши мне, я тебе решу их, печатать долго оч, vk: id cartophell
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите!!!! характеристика революции 1848 года
Ответить
Математика
Решить Уровнения : 24x-16+32=800(сделать его легким) 25*(202-b)=2575 Вычислить удобным способом : 25-98*4 2*59*50 37*54+54*63
Ответить
Математика
Запиши отрезок длиной 1 дециметр 2 сантиметров Выдели цветом его третью часть
Ответить
Музыка
Какая музыка играла в 1:15 дня сегодня на радиостанции Европы плюс. Пожалуйста, очень срочно!
Ответить
Окружающий мир
Сравни каменный уголь и торф чем они отличаются и в чём похожи
Ответить