Нужно решить несколько интегралов

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Первоый инетграл закидываем под диффиринциал, т.е пишешь после равно и делаешь замену, 3х^4=t, берешь производную 12x^3dx=dt, теперь подставляем под уравнение, т.к у нас перед Х число 12, оно выйдет перед иноеграла как 1/12, тогда получится 1/12 интеграл sintdt = -1/12*(cost) +c теперь вместо t подставляем, то что мы делали заменой, тогда получится -1/12cos(3x^4)+ С напиши мне, я тебе решу их, печатать долго оч, vk: id cartophell