Упростите выражение 8(х-у)+1/3 при x=3,y=-9СРОЧНО
Математика
Упростите выражение 8(х-у)+1/3 при x=3,y=-9СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
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8х-8у+1:3 8•3+8•9+1:3 (24+72)+1:3 96+3,3=99,3
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