Переведите на английский язык пожалуйста ;) Здравствуй Макс, я обратил внимание на твоё письмо, так как я уже встречался с этой проблемой в твоём возрасте. Попробую объяснить тебе, как лучше действовать. Для начала попробуй по...
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Переведите на английский язык пожалуйста ;) Здравствуй Макс, я обратил внимание на твоё письмо, так как я уже встречался с этой проблемой в твоём возрасте. Попробую объяснить тебе, как лучше действовать. Для начала попробуй поговорить с родителями. Докажи им, что ты дружишь с хорошими друзьями. Часто родители не доверяют своим детям. Позови в гости своего хорошего друга, пусть родители увидят, пообщаются с ним и возможно поймут, что он хороший друг. Если же это не поможет, попробуй пережить этот период. Возможно для родителей ты недостаточно взрослый. Только пожалуйста, не надо скандалить и ругаться с родителями по этому поводу, они любят тебя. Конфликты только делают хуже. Например я просто пережил этот момент и всё наладилось со временем. Можно просто переждать. С лучшими пожеланиями, Наша редакция!
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