Переведите на казахский.Айдын каждый день приходит на стадион.На стадионе он делает разные упражнения.Айдын прыгает на скакалке,играет в футбол. Ему очень нравится заниматься спортом.У Айдына много друзей которые тоже приходят ...

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Переведите на казахский.Айдын каждый день приходит на стадион.На стадионе он делает разные упражнения.Айдын прыгает на скакалке,играет в футбол. Ему очень нравится заниматься спортом.У Айдына много друзей которые тоже приходят на стадион.Они весело проводят время на стадионе.

Автор: Гость