Переведите на казахский.Айдын каждый день приходит на стадион.На стадионе он делает разные упражнения.Айдын прыгает на скакалке,играет в футбол. Ему очень нравится заниматься спортом.У Айдына много друзей которые тоже приходят ...

Қазақ тiлi
Переведите на казахский.Айдын каждый день приходит на стадион.На стадионе он делает разные упражнения.Айдын прыгает на скакалке,играет в футбол. Ему очень нравится заниматься спортом.У Айдына много друзей которые тоже приходят на стадион.Они весело проводят время на стадионе.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Айдын күн сайын ойын алаңына келеді.Ол алаңда əртүрлі жаттығулар жасайды.Айдын секіртпеде секіреді,футбол ойнайды.Оған спортпен айналысқан ұнайды.Айдынның достары көп,олар да алаңға келеді.Олар алаңда уақыттарын көңілді өткізеді
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