Составь два верных равенства два верных неравенства 30+50 20+30 50+30 90-10 70-20 80-20
Математика
Составь два верных равенства два верных неравенства 30+50 20+30 50+30 90-10 70-20 80-20
Ответ(ы):
Гость:
Выражения: 20+50-30=40 50-20+30=60 Равенства: 20+30=50 50-30=20
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