Туристы прошли на байдарках в первый день 24 км , двигаясь со скоростью 6км\ч, а во второй день- 30км с той же скоростью. сколько всегочасов они плыли на байдарках?

Математика

Туристы прошли на байдарках в первый день 24 км , двигаясь со скоростью 6км\ч, а во второй день- 30км с той же скоростью. сколько всегочасов они плыли на байдарках?

Автор: Гость