Туристы прошли на байдарках в первый день 24 км , двигаясь со скоростью 6км\ч, а во второй день- 30км с той же скоростью. сколько всегочасов они плыли на байдарках?
Математика
Туристы прошли на байдарках в первый день 24 км , двигаясь со скоростью 6км\ч, а во второй день- 30км с той же скоростью. сколько всегочасов они плыли на байдарках?
Ответ(ы):
Гость:
24:6=4 часа в первый.день 30:6=5 часов во второй.день 5+4=9 часов
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