Значение спинного мозга. Пожалуйста всё понятно и ясно, не надо огромные тексты. З??ранее спасибо)
Биология
Значение спинного мозга. Пожалуйста всё понятно и ясно, не надо огромные тексты. З??ранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спинной мозг – это часть центральной нервной системы. Он располагается в позвоночном канале. Представляет собой толстостенную трубку с узким каналом внутри, несколько сплюснутую в передне-заднем направлении. Имеет довольно сложное строение и обеспечивает передачу нервных импульсов от головного мозга к периферическим структурам нервной системы, а также осуществляет собственную рефлекторную деятельность. Без функционирования спинного мозга невозможны нормальное дыхание, сердцебиение, пищеварение, мочеиспускание, сексуальная деятельность, любые движения в конечностях. Из этой статьи Вы сможете узнать о строении спинного мозга и особенностях его функционирования и физиологии.
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