Письмо маме с обращением с словами которое диктует ваше сердце
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Письмо маме с обращением с словами которое диктует ваше сердце
Ответ(ы):
Гость:
Мамуль, обращаюсь к тебе, просто так хочу сказать тебе спасибо... Просто спасибо, за то , что ты есть, за то , что ты делаешь все что можешь для меня. И пусть я не самый обеспеченный ребенок , но ты делаешь все ,что в твоих силах и все ради какого-то меня... Ты уделяешь все свободное время мне, а мне бы хотелось , чтобы ты была счастлива. Просто счастлива... Прости , знаю, я не идеальный ребенок и очень расскаиваюсь из-за этого перед тобой. Но попытайся простить меня за это. Спасибо за то , что ты есть...
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