На птичьем дворе гуляют цыплята,курица и петух.У каждой курицы по 2 цыплёнка,а всего гуляют 10 птиц.Сколько всего цыплят?

Математика
На птичьем дворе гуляют цыплята,курица и петух.У каждой курицы по 2 цыплёнка,а всего гуляют 10 птиц.Сколько всего цыплят?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всего цыплят двадцать-20
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