На птичьем дворе гуляют цыплята,курица и петух.У каждой курицы по 2 цыплёнка,а всего гуляют 10 птиц.Сколько всего цыплят?
Математика
На птичьем дворе гуляют цыплята,курица и петух.У каждой курицы по 2 цыплёнка,а всего гуляют 10 птиц.Сколько всего цыплят?
Ответ(ы):
Гость:
Всего цыплят двадцать-20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 390км одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и встретились через 3ч. Один мотоциклист...
Русский язык
Математика
Другие предметы
Ответьте на вопросы. 1.Как вы думаете,почему пожарные заливают огонь водой или пе??ой? 2.Напишите состав воздуха и твердые частицы. 3.Запишит...