На птичьем дворе гуляют цыплята,курица и петух.У каждой курицы по 2 цыплёнка,а всего гуляют 10 птиц.Сколько всего цыплят?

Математика

На птичьем дворе гуляют цыплята,курица и петух.У каждой курицы по 2 цыплёнка,а всего гуляют 10 птиц.Сколько всего цыплят?

Автор: Гость