Ответьте на вопросы. 1.Как вы думаете,почему пожарные заливают огонь водой или пе??ой? 2.Напишите состав воздуха и твердые частицы. 3.Запишите,какие свойства воздуха используетиспользует человек: Когда делает окна с двойным...
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Ответьте на вопросы. 1.Как вы думаете,почему пожарные заливают огонь водой или пе??ой? 2.Напишите состав воздуха и твердые частицы. 3.Запишите,какие свойства воздуха используетиспользует человек: Когда делает окна с двойными рамами или тройными (тройными) стеклами. В музыкальных инструментов. В надувания изделия мячях ,шинах. . Помогите.
Ответ(ы):
Гость:
3) 1.в надувных изделиях:упругость
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