Добери спільнокореневі слова до слова вишивка
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Добери спільнокореневі слова до слова вишивка
Ответ(ы):
Гость:
Вишивка - вишивати, вишиванка.
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