Апельсин стоит 19 центов, а яблоко 7 центов. За 2 апельсина и несколько яблок брат за??латил 59 центов. Сколько яблок он купил.

Математика
Апельсин стоит 19 центов, а яблоко 7 центов. За 2 апельсина и несколько яблок брат за??латил 59 центов. Сколько яблок он купил.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
19 х2=38 за апельсины заплатил 59-38=21 остаток после покупки 2апельсинов. 21рубл. :7рубля =3 шт яблок ответ : 3яблока купил брат
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