Апельсин стоит 19 центов, а яблоко 7 центов. За 2 апельсина и несколько яблок брат за??латил 59 центов. Сколько яблок он купил.

Математика

Апельсин стоит 19 центов, а яблоко 7 центов. За 2 апельсина и несколько яблок брат за??латил 59 центов. Сколько яблок он купил.

Автор: Гость