Назовите материк каторый только в южном и восточном палушариях

География
Назовите материк каторый только в южном и восточном палушариях
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Гость:
Вроде Антарктида но неуверена
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