Назовите материк каторый только в южном и восточном палушариях
География
Назовите материк каторый только в южном и восточном палушариях
Ответ(ы):
Гость:
Вроде Антарктида но неуверена
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