Помогите! Я никак не могу решить заданный по биологии кроссворд. Что это?- Очень тв??рдый, но быстро разрушается без ухода. Мы проходим тему Организм человека. Повторяю, помогите!!

Окружающий мир

Помогите! Я никак не могу решить заданный по биологии кроссворд. Что это?- Очень тв??рдый, но быстро разрушается без ухода. Мы проходим тему Организм человека. Повторяю, помогите!!

Автор: Гость