Помогите! Я никак не могу решить заданный по биологии кроссворд. Что это?- Очень тв??рдый, но быстро разрушается без ухода. Мы проходим тему Организм человека. Повторяю, помогите!!
Окружающий мир
Помогите! Я никак не могу решить заданный по биологии кроссворд. Что это?- Очень тв??рдый, но быстро разрушается без ухода. Мы проходим тему Организм человека. Повторяю, помогите!!
Ответ(ы):
Гость:
Это точно Зуб!!!!!!!!
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