Какие растения в лененградской области подлежат охране ? что делается для охраны этих растений?

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Всего в Красную книгу природы Ленинградской области включены сведения о 201 виде сосудистых растений, 56 мохообразных, 71 виде водорослей, 49 видах лишайников и 151 виде грибов. При отборе видов для занесения в Красную книгу природы соблюдались следующие принципы: * В Красную книгу природы включены все виды, внесенные в Красную книгу РФ и обитающие на территории области. * В список включались только те виды, охрана которых в той или иной мере необходима на всей территории Ленинградской области. * При прочих равных условиях отдавалось предпочтение редким видам, известным всего лишь из нескольких местонахождений, которые могут исчезнуть даже в результате случайного изменения условий обитания. * Предпочтение отдавалось заметным, "броским" видам, а также тем, реальная или потенциальная хозяйственная ценность которых установлена. * Учитывались экологические особенности видов и их географическая приуроченность. Так, например, достаточно редкие виды, обитающие в относительно мало освоенных восточных районах области, нередко находятся в лучших условиях с точки зрения охраны, чем более многочисленные, но распространенные в более населенных и освоенных частях (Ижорская возвышенность, окрестности Санкт-Петербурга и т. п.) . * В отдельных случаях в Красную книгу включались виды, распространенные на территории, административно подчиненной Санкт-Петербургу, но отсутствующие в Ленинградской области.