Переведитена английский: 1. Это фантастическая повесть только что вышла из печати. Я ничего подобного не читала! 2. Я уже вернулся из спортивного лагеря. Мы учились, как выживать в лесу: ставить палатки, разводить костер. 3. -У...

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Переведитена английский: 1. Это фантастическая повесть только что вышла из печати. Я ничего подобного не читала! 2. Я уже вернулся из спортивного лагеря. Мы учились, как выживать в лесу: ставить палатки, разводить костер. 3. -У тебя уже есть планы на лето?-Родители купили мне путёвку в компьютерный лагерь на 3 недели. 4.Миша пошёл в цирк. Он обожает клоунов, выполняющих трюки. 5. -Хочешь пойти в кино?-С удовольствием.

Автор: Гость