Переведитена английский: 1. Это фантастическая повесть только что вышла из печати. Я ничего подобного не читала! 2. Я уже вернулся из спортивного лагеря. Мы учились, как выживать в лесу: ставить палатки, разводить костер. 3. -У...
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Переведитена английский: 1. Это фантастическая повесть только что вышла из печати. Я ничего подобного не читала! 2. Я уже вернулся из спортивного лагеря. Мы учились, как выживать в лесу: ставить палатки, разводить костер. 3. -У тебя уже есть планы на лето?-Родители купили мне путёвку в компьютерный лагерь на 3 недели. 4.Миша пошёл в цирк. Он обожает клоунов, выполняющих трюки. 5. -Хочешь пойти в кино?-С удовольствием.
Ответ(ы):
Гость:
Translated into English: 1. This is a fantastic story just appeared in print. I never read anything like it! 2. I have returned from a sports camp.We learned how to survive in the forest to put up tents, build a fire. 3. -Do you already have plans for the summer? -Roditeli Bought me a ticket to a computer camp for 3 weeks. 4.Misha went to the circus. He loves clowns performing stunts. 5. You want to go to the movies? -C Pleasure.
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