Длина трассы 4 км я ее проезжаю за 2 минуты какова моя скорость
Математика
Длина трассы 4 км я ее проезжаю за 2 минуты какова моя скорость
Ответ(ы):
Гость:
4:2=2 км/мин вот так...
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