Спиши, изменяя число имён прилагательных. Тёплый день-тёплые дни. Тихая летняя ночь - ... . Молодой крепкий дубок-... . Ласковый луч - ... . Большой сад- ... . Стройное дерево - ... . Быстрый ручей -... . Новое пальто- ... . Н...
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Спиши, изменяя число имён прилагательных. Тёплый день-тёплые дни. Тихая летняя ночь - ... . Молодой крепкий дубок-... . Ласковый луч - ... . Большой сад- ... . Стройное дерево - ... . Быстрый ручей -... . Новое пальто- ... . Народная песня- ... .
Ответ(ы):
Гость:
Тихие летние ночи, Молодые крепкие дубки, Ласковый лучи, Большие сады, Стройные деревья, Быстрые ручьи, Новые пальто, Народные песни.
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