Брак- это ………… Семья- это ……………… Закончи предложения.

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Брак- это ………… Семья- это ……………… Закончи предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Брак- это Супружеские отношения, законно оформленные. Семья- этоГруппа живущих вместе родственников (муж и жена, родители с детьми).
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