Брак- это ………… Семья- это ……………… Закончи предложения.
Другие предметы
Брак- это ………… Семья- это ……………… Закончи предложения.
Ответ(ы):
Гость:
Брак- это Супружеские отношения, законно оформленные. Семья- этоГруппа живущих вместе родственников (муж и жена, родители с детьми).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Математика
Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 84 и 6 километров вышли Одновременно навстречу друг другу два поезда Один шел со скоростью 8 85 километров ч...
Русский язык