Решите неравенство: 3х-1,8 lt;4,2; 2,5 + 3/8хgt; х 0,6х+7 lt;х+9 5/6х-1/4gt; х+0,75 плииз срочно нужно....
Математика
Решите неравенство: 3х-1,8 lt;4,2; 2,5 + 3/8хgt; х 0,6х+7 lt;х+9 5/6х-1/4gt; х+0,75 плииз срочно нужно....
Ответ(ы):
Гость:
255255555555555855454
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 84 и 6 километров вышли Одновременно навстречу друг другу два поезда Один шел со скоростью 8 85 километров ч...
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста решить.1)5х-3-4х=х-3 2)-2а-7-5а=-7а-7 3)6у+10-18+12у=18у-8 4)30-5в+24в+16=19в+46