Объявите переменные, необходимые для вычисления для вычисления площади кольца. Выберите один ответ: a. S,r1,r2:integer; b. S,1r,2r:integer; c. S,1r,2r:real; d. S,r1,r2:real;

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1. Варианты b и с отпадают сразу, так как судя по синтаксису язык программирования Pascal а имена переменных в Pascal не могут начинаться с цифры 2. Вариант а тоже сомнителен, так как при вычислении площади будет использоваться число Pi, то полученное значение врядли будет целым Ответ: вариант d