Каждые 13 с от последствий курения на планете умирает один человек.Сколько человек умирает на планете от последствий курения за 45 мин?
Математика
Каждые 13 с от последствий курения на планете умирает один человек.Сколько человек умирает на планете от последствий курения за 45 мин?
Ответ(ы):
Гость:
45мин=2700сек 2700/13=207 Ответ: 207.
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