Каждые 13 с от последствий курения на планете умирает один человек.Сколько человек умирает на планете от последствий курения за 45 мин?

Математика

Каждые 13 с от последствий курения на планете умирает один человек.Сколько человек умирает на планете от последствий курения за 45 мин?

Автор: Гость