Помогите!!!!!!!!!! высота проведена к гипотенузе прямоугольного треугольника , дели?? ее на отрезки длиной 9см и 16 см найдите: меньший катет

Математика
Помогите!!!!!!!!!! высота проведена к гипотенузе прямоугольного треугольника , дели?? ее на отрезки длиной 9см и 16 см найдите: меньший катет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для решения нужно вспомнить. что Высота прямоугольного треугольника, проведенная из вершины прямого угла, есть среднее пропорциональное между отрезками, на которые делится гипотенуза этой высотой.Поэтому h²=9·16=144h=12Из треугольников. на которые высота поделила искходный треугольник, по теореме Пияагора найдем катеты:1)9²+12²=225√225=152)16²+12²=400√400=20Катеты равны 15см  и 20 см,  гипотенуза 9+16=25 см-------------------------------------------------Можно применить для решения другую теорему.  Катет прямоугольного треугольника есть среднее пропорциональное между  гипотенузой и проекцией этого катета на гипотенузу.Найдем гипотенузу: 9+16=25 смПусть меньший катет будет х.  Тогда его проекция - 9см:х²= 9·25=225х=15 смБольший катет пусть будет у:у²=25·16=400у=20 см

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Помогите пожалуйста это 5 класс звёздный англиский
Ответить
Литература
Помогите составить рассказ о воображемом герое. Из за которого были неприятности
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! Найдите НОК(64,32) и НОД(64,32)
Ответить
Русский язык
2 прилагательных к слову жизнь.Помогите пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Напеши свой текст о весне
Ответить