Помогите!!!!!!!!!! высота проведена к гипотенузе прямоугольного треугольника , дели?? ее на отрезки длиной 9см и 16 см найдите: меньший катет

Гость: Гость:

Для решения нужно вспомнить. что Высота прямоугольного треугольника, проведенная из вершины прямого угла, есть среднее пропорциональное между отрезками, на которые делится гипотенуза этой высотой.Поэтому h²=9·16=144h=12Из треугольников. на которые высота поделила искходный треугольник, по теореме Пияагора найдем катеты:1)9²+12²=225√225=152)16²+12²=400√400=20Катеты равны 15см и 20 см, гипотенуза 9+16=25 см-------------------------------------------------Можно применить для решения другую теорему. Катет прямоугольного треугольника есть среднее пропорциональное между гипотенузой и проекцией этого катета на гипотенузу.Найдем гипотенузу: 9+16=25 смПусть меньший катет будет х. Тогда его проекция - 9см:х²= 9·25=225х=15 смБольший катет пусть будет у:у²=25·16=400у=20 см