Помогите составить рассказ о воображемом герое. Из за которого были неприятности

Литература
Помогите составить рассказ о воображемом герое. Из за которого были неприятности
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жила был девочка Маша. Один раз она уехала с мамой на балет. Но как только они ушли вдруг ожил плюшевый мишка. Его Маша любит больше всего на свете его звали Тоби. Тоби любил пакостить и каждый день это делал один раз он разлил стакан с водой. И свалил это всё на ихнего пса Шарика. Конец
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