Помогите составить рассказ о воображемом герое. Из за которого были неприятности

Гость: Гость:

Жила был девочка Маша. Один раз она уехала с мамой на балет. Но как только они ушли вдруг ожил плюшевый мишка. Его Маша любит больше всего на свете его звали Тоби. Тоби любил пакостить и каждый день это делал один раз он разлил стакан с водой. И свалил это всё на ихнего пса Шарика. Конец