Портретний нарис про майбутнього героя у публіцистичному стилі!!! Спасибо зарание!!!

Гость: Гость:

Кожна людина має свого героя. Але мені найбільше подобається мій татусь.Він працює банкіром,розробляє гроші та видає їх людям(за потребою)Його робота дуже складна.Перш-ніж узяти мого татуся на роботу йому сказали зробити власне портфоліо,яке показувало його як правцівника,тата поросили показати оцінки які він отримував в університеті.Але він впорався з цим завданням. І зараз працює над важливим проектом про "Суспільну економіку".Він має написати прибуток банку за останній рік,економічний стан країни.Я думаю у ньго усе вийде!