Сочинение на тему "беречь честь смолоду" По повести А.С.Пушкина Капитанская дочка Умоляю только не с интернета!!!!!
Литература
Сочинение на тему "беречь честь смолоду" По повести А.С.Пушкина Капитанская дочка Умоляю только не с интернета!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
В произведении Пушкина "Капитанская дочка" главной проблематикой стала тема чести. Именно эта тема прослеживается на протяжении всего произведения. Честь - это такое душевное качество. которое не может быть в человеке в маленьком количестве. Честь либо есть, либо ее совсем нет. Ярким персонажем, проявляющим свою честь, стал главный герой произведения Петр Гринев. Он всегда отдавал свои долги, отблагодарил неизвестного человека за спасение его жизни(отдал свой зачий тулуп), не выдал Машу Миронову Пугачеву,, не боялся умереть как настоящий офицер. Не стал порочить и замешивать имя бедной сироты Мироновой на суде.
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