По горизонтальному столу катится шарик массой 0,4 кг с постоянной скоростью 1, 5м/с. ??ему равна кинетическая энергия?
Физика
По горизонтальному столу катится шарик массой 0,4 кг с постоянной скоростью 1, 5м/с. ??ему равна кинетическая энергия?
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