По горизонтальному столу катится шарик массой 0,4 кг с постоянной скоростью 1, 5м/с. ??ему равна кинетическая энергия?

Физика

По горизонтальному столу катится шарик массой 0,4 кг с постоянной скоростью 1, 5м/с. ??ему равна кинетическая энергия?

Автор: Гость