Морфологический разбор прилагательного слова исключительной.

Гость: Гость:

Исключительной-имя прилагательное (какой?),начальная форма-исключительный,качественное,полная форма,творительный падеж,единственное число,определение.Но,надо иметь ввиду ,что падеж и синтаксическая функция определяется точно по контексту ,то есть по тексту.Это важно.