Морфологический разбор прилагательного слова исключительной.
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Морфологический разбор прилагательного слова исключительной.
Ответ(ы):
Гость:
Исключительной-имя прилагательное (какой?),начальная форма-исключительный,качественное,полная форма,творительный падеж,единственное число,определение.Но,надо иметь ввиду ,что падеж и синтаксическая функция определяется точно по контексту ,то есть по тексту.Это важно.
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