Решите уравнения:46,73x+53,27x=268,05 и 38,72x-12,832-15,888x=52,3-24,038
Математика
Решите уравнения:46,73x+53,27x=268,05 и 38,72x-12,832-15,888x=52,3-24,038
Ответ(ы):
Гость:
1) 46,73х+53,27х=268,05 100х=268,05 х=268,05/100 х=2,6805 2) 38,72х-12,832-15,888х=52,3-24,038 38,72х-15,888х=28,262+12,832 22,832х=41,094 х=41,094/22,832 х=1,8(приблизительно)
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