Подготовь устно расказ на тем что я знаю об имени прилогательном
Русский язык
Подготовь устно расказ на тем что я знаю об имени прилогательном
Ответ(ы):
Гость:
Прилагательное отвечает на вопросы какой? какая? какие? какое? и т. д. имеет род женский мужской и средний
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