РЕШИТЬ СРОЧНО! log
Математика
РЕШИТЬ СРОЧНО! log
Ответ(ы):
Гость:
{7-3x>0⇒3x<7⇒x<7/3 {7-3x≤1⇒3x≥6⇒x≥2 x∈[2;2 1/3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
невелике повідомлення (5–8 речень) про рослини, які є сим волами українського наро??у, дотримуючись правил уживання у – в, і – й.
Русский язык
Прочитай текст. Выскажи свое мнение, почему барсук обжег свой нос? Спеши.Вставь пр??пушенные буквы.В каком значении использовано словосочетание сов...
Русский язык
Продолжить ряд слов на данное правило . 1) ручьи,Илья,варенье 2)овраг,друг,брат 3)??орожка,чашка,тропка 4)коньки,ветер,карандаш
Математика
Как решить задачу чтобы перевязать одним и тем же способом 6 одинаковых посылок потребовалось 18 метров шнура . сколько таких посылок перевязали ес...