невелике повідомлення (5–8 речень) про рослини, які є сим волами українського наро??у, дотримуючись правил уживання у – в, і – й.
Українська мова
невелике повідомлення (5–8 речень) про рослини, які є сим волами українського наро??у, дотримуючись правил уживання у – в, і – й.
Ответ(ы):
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Верба - символ краси та безперервності життя. Вона живуча: встромиш у землю гілочку - і виросте дерево, засип ранку порошком меленої вербової кори - і кров зупиниться.Символом сили, могутності й довголіття є дуб. Дуб живе довго. Відомий в Україні 1300-річний Дуб, який росте в урочищі Юзефін Рівненської області. Калина-символ кохання, краси та щастя. Навесні калина вкривається білим цвітом і стоїть, як наречена у білому вбранні,а восени палахкотить гронами червоних плодів.
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