Продолжить ряд слов на данное правило . 1) ручьи,Илья,варенье 2)овраг,друг,брат 3)??орожка,чашка,тропка 4)коньки,ветер,карандаш
Русский язык
Продолжить ряд слов на данное правило . 1) ручьи,Илья,варенье 2)овраг,друг,брат 3)??орожка,чашка,тропка 4)коньки,ветер,карандаш
Ответ(ы):
Гость:
1)сучья, воробьи, копья 2)снег, враг 3)ложка, творожка 4)корова
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