ПОМОГИТЬЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА И РЕШАТЬ НАДО ВОТ ТАК В ДВА ИЛИ ОДНО ДЕЙСТВИЕ номер 10
Математика
ПОМОГИТЬЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА И РЕШАТЬ НАДО ВОТ ТАК В ДВА ИЛИ ОДНО ДЕЙСТВИЕ номер 10
Ответ(ы):
Гость:
4 действия в задаче вроде бы . Найти журнал, потом тетрадь , потом карандаш , а потом ручку
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