В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 12 см и 5 см.Диагональ пар??ллелепипеда образует с плоскостью основания угол 45 градусов. Найдите боковое ребро параллелепипеда

Геометрия
В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 12 см и 5 см.Диагональ пар??ллелепипеда образует с плоскостью основания угол 45 градусов. Найдите боковое ребро параллелепипеда
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поскольку диагональ образует с плоскостью основания угол в 45 градусов, диагональным сечением прямоугольного параллелепипеда будет являться квадрат. То есть боковое ребро равно диагонали прямоугольника в основании (d). Ответ: 13см
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