Как решить пример уголком 21588÷7

Математика
Как решить пример уголком 21588÷7
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Ответ(ы):
Гость:
  -21588  |__7____    21          3084        58     -  56          28        - 28            0 Ответ:3084
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