Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Главная мысль рассказа "Никита"
Литература
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Главная мысль рассказа "Никита"
Ответ(ы):
Гость:
Вокруг маленького Никиты живёт огромный мир, населённый, по его мнению, злыми и страшными людьми: пень, лопухи, старая баня, колья в заборе, водяные человечки в колодце - все похожи на злодеев. Когда же мальчик выпрямляет гвоздь, то он кажется ему весёлым и добрым. Малыш спрашивает отца, почему все злые, а гвоздик добрый. “Тех ты выдумал, Никита, их нету, они непрочные, оттого они и злые. А этого гвоздя-человечка ты сам трудом сработал, он и добрый”, - отвечает отец. И маленький мальчик понимает отца: “Давай всё трудом работать, и все живые будут”. Вот это и есть, как мне кажется, главная мысль рассказа. Если трудишься и вкладываешь в свой труд душу, то несёшь и в себе, и людям добро.
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