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Определите знак числа b, если 5/2bgt;-5/2b
Алгебра
Определите знак числа b, если 5/2bgt;-5/2b
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Ответ(ы):
Гость:
Ровно потому что если узнать модули то они одинаковые
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